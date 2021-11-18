Москва, 18 ноября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Россия продолжит укреплять и развивать отношения с Китаем и Индией, сообщил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Мы будем и далее укреплять связи с нашими добрыми соседями и друзьями в Китайской Народной Республике. Сейчас двусторонние отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и носят характер всеобъемлющего стратегического партнёрства. Можно сказать, являются моделью эффективного межгосударственного взаимодействия в XXI веке», — сказал Путин.

Он отметил, что развитие отношений двух стран не всем нравится, и некоторые партнёры на Западе пытаются «вбить клин между Москвой и Пекином».

«Мы это прекрасно видим. И вместе с китайскими друзьями будем и далее реагировать на них расширением взаимодействия в политике, экономике, в других сферах, координировать шаги на международной арене», — заявил президент.

По его словам, схожие подходы у России и в отношении с особым привилегированным стратегическим партнёром Индией.

«Намерены наращивать действительно многоплановые двустороннее взаимодействие. Рассматриваем Индию как один из независимых, сильных центров многополярного мира с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами», — пояснил Путин.