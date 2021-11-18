Москва, 18 ноября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. России необходимо энергично развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент напомнил об устойчивой тенденции «смещения центра тяжести в мировой политике и экономике из Евроатлантики в Азиатско-Тихоокеанский регион».

«Поэтому нужно продолжить энергично развивать отношения и торгово-инвестиционные связи с государствами АТР, ориентируясь, в частности, на реализацию нашей масштабной инициативы по созданию Большого Евразийского партнёрства как единого, широкого и открытого пространства безопасности, взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества», — сказал Путин.

Глава государства заверил, что Россия продолжит развивать отношения с партнёрами в этом регионе.