Курск, 18 ноября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Курской области 18 ноября зарегистрировано 348 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 72 тыс. 520 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 60 тыс. 453 пациента, в том числе 142 — за последние сутки.

Скончались 1712 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1729 летальных случаях.