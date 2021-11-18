Москва, 18 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Полёты стратегических бомбардировщиков возле российских границ в Чёрном море «выходят за рамки». Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент отметил, что ситуация в Чёрном море — «это вообще выходит за рамки».

«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они, как известно, несут очень серьёзное оружие», — сказал Путин.

Он рассказал, что Россия постоянно высказывает озабоченности по этому поводу.

«Говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнёры наши очень своеобразные. И, как бы сказать помягче, поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», — заявил Владимир Путин.