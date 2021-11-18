Москва, 18 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Для разрешения внутриукраинского конфликта необходимо продолжать работу в контактной группе и «нормандском формате». Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Он отметил, что на деле Германия и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений.

«Тем не менее посреднические усилия в контактной группе и «нормандском формате» важно продолжать. Настойчиво продолжать, энергично. Поскольку других международных механизмов содействия внутриукраинскому урегулированию не существует. Как нет и альтернативы выполнению самих Минских договорённостей в полном объёме», — сказал Путин.