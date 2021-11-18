Москва, 18 ноября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Германия и Франция на деле потакают курсу руководства Украины по демонтажу минских соглашений. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Президент отметил, что партнёры России по нормандскому формату, Германия и Франция, на словах не оспаривают значения минских соглашений.

«Но на деле, к сожалению, потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик», — сказал Путин.