Москва, 18 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В числе наиболее чувствительных региональных конфликтов находится внутриукраинский кризис. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Пока он далёк от разрешения, к сожалению. Украина демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому комплексу мер, как и договорённости, достигнутые в нормандском формате. На словах наши партнёры по нормандскому формату — ФРГ, Франция — не оспаривают значения минских соглашений. Кстати говоря, нельзя забывать, что минские соглашения приобрели форму международного права. Принято соответствующее решение Совета безопасности ООН», — сказал Путин.