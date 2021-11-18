Москва, 18 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. МИД РФ должен заниматься упрощением процедур по предоставлению соотечественникам российского гражданства. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Среди задач Министерства иностранных дел РФ президент назвал «укрепление связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защиту их интересов и сохранение общекультурной идентичности, а также упрощение процедур приёма российских соотечественников в гражданство».

Он отметил, что вопрос находится на стыке нескольких министерств и ведомств.

«Но и МИД тоже должен этим заниматься», — сказал Путин.