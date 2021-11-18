Москва, 18 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Россия инициативно и творчески подходит к решению проблемы изменения климата. Об этом 18 ноября заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров глобальной декарбонизации», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия выполняет все взятые обязательства в этой сфере.