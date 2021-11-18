Берлин, 18 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Политика Польши в кризисе с мигрантами на границе Белоруссии спасительна для ЕС, сообщает 18 ноября германское DPA. Такая мысль будет высказана на ближайших германо-польских переговорах на уровне глав МВД в Варшаве.

Ralf Roletschek Хорст Зеехофер

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Уточняется, что и.о. германского министра внутренних дел Хорст Зеехофер на готовящейся встрече с коллегой из Польши Мариушем Каминьским намерен заявить, что польские власти сыграли ключевую роль в торможении организованных потоков мигрантов в ЕС из Белоруссии.

Так, направляющийся в Варшаву Зеехофер сказал, что польские власти проявили исключительно европейский подход, «в течение нескольких недель» не пуская мигрантов через свою границу.

Зеехофер «Без эффективной защиты внешних границ Европа сама себя ставит под сомнение».

В столице Польши главы МВД также коснутся такой проблемы как действия, которые требуются от ЕС, чтобы больше никогда не допустить «инструментализации мигрантов». Что касается идеи приёма мигрантов в ЕС, такой вариант вообще не обсуждается.