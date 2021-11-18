Москва, 18 ноября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В мире сохраняются риски новых волн заболеваний, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболеваний. И отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — сказал Путин.

По его словам, Россия предлагает наладить реальное сотрудничество в борьбе с этим коварным заболеванием на равной и справедливой основе. Без этого добиться успеха и победить вирус невозможно, отметил президент.