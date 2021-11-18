Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Введение с конца октября обязательных QR-кодов для посещения организаций в сфере культуры негативно отразилось на статистике посещаемости музеев Петербурга. Об этом 18 ноября сообщил портал 78.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Русский музей

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Общий поток посетителей музеев Петербурга за время действия QR-кодов сократился почти в три раза. Так, например, поток людей в Ботаническом саду Петра Великого стал в 3,5 раза меньше, чем за тот же период в 2020 году.

Снижение количества посетителей также зарегистрировано и в «Манеже». Из-за монтажных работ выставочный зал открылся только 12 ноября, но и анализ пяти рабочих дней отразил снижение потока на 30%.

Русский музей сравнивал статистику посещений за октябрь и ноябрь. Данные наблюдений отражают колоссальное снижение потока посетителей. Если с 1 по 17 октября 2021 года Русский музей посетили 161 558 человек, то за столько же дней в ноябре пришли 54 289 человек, это на 107 269 человек меньше.

Напомним, что в Петербурге ввели обязательное наличие QR-кода для посещений учреждений культуры. Помимо индивидуального кода посетители обязаны иметь при себе один из документов, подтверждающих личность.