Москва, 18 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Российская внешняя политика должна служить созданию благоприятных условий развития страны, заявил 18 ноября президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании коллегии МИД РФ – все новости»

Президент отметил, что на повестку дня вынесен вопрос о реализации внешнеполитического курса России и приоритетных задачах на перспективу.

«Внешняя политика и впредь должна служить обеспечению максимально благоприятных, безопасных условий развития России, решению масштабных социальных и экономических задач, повышению качества и уровня жизни наших людей», — сказал Путин.