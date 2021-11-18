Подгорица, 18 ноября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения, в Черногории 1150 детей в возрасте от 12 до 17 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 614 были вакцинированы второй дозой. На 18 ноября двое детей получили третью дозу.

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Ранее в институте сообщили, что все умершие с 1 мая по 15 ноября в возрасте 50 лет и младше не были вакцинированы.

«Средний возраст умерших вакцинированных людей — 75 лет», — говорится в сообщении института.

С начала эпидемических событий (март 2020 года) общее количество зарегистрированных случаев заражения новым вирусом в Черногории составляет 153 334 человека, из которых 98,5 процента выздоровели.

Из общего числа подтвержденных случаев наибольший процент больных зарегистрирован в возрастной группе от 30 до 39 лет.