Волгоград, 18 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Белгородской области 18 ноября выявлено 349 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 342 пациента, скончались семеро. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 5 313 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 68 717 жителей. Выздоровел 56 671 человек, скончались от осложнений 1 417 пациентов.

В стационарах находятся 3 442 человека, получают амбулаторную помощь 7 187 белгородцев, на самоизоляции — 28 698 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности подано 900 864 заявки, двукратные прививки получили 794 756 человек.