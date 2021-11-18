Таллин, 18 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум.

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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс поставила себя в двусмысленное положение, озвучив в местных СМИ якобы содержимое телефонных переговоров глав Германии и Белоруссии. Об этом написал известный публицист русской Эстонии, главный редактор порталаstolitsa.eeАлександр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Чаплыгина, показательно, что сама Меркель никак публично не комментировала свой разговор с Лукашенко, но это решила сделать министр иностранных дел Эстонии.

«И здесь возникает два вопроса. Во-первых, имеются ли у нашего министра полномочия, чтобы публично пересказывать чужие разговоры. И во-вторых, действительно ли Меркель посвящала нашу даму во все подробности своей беседы с Лукашенко», — отметил публицист.

По утверждению Лийметс, президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы просил у канцлера Ангелы Меркель признания со стороны Евросоюза его главой государства и снятия санкций в обмен на ослабление напряженности на белорусско-польской границе.

Выдумкой и ложью посчитали такое заявление в пресс-службе президента Белоруссии. Эстонскому министру порекомендовали попросить у немецких коллегстенограммуданных разговоров, которые хранятся как в Белоруссии, так и в Германии.