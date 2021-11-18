Берлин, 18 ноября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Законодательные изменения, касающиеся борьбы с COVID-19 в Германии, одобрены в ходе голосования 18 ноября германским парламентом. За новые меры проголосовали 398 членов бундестага, против — 254 и 36 депутатов воздержались.

(сс) schmidt-arts Бундестаг

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В стране на законодательном уровне вводятся такие меры как обязательная вакцинация от COVID-19 для медицинских работников, сотрудников домов престарелых и домов инвалидов.

Также данные о сделанной прививке, о том, что человек перенёс COVID-19, или об отрицательных результатах тестирования на коронавирус необходимы для проезда в некоторых видах общественного транспорта.