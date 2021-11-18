Рига, 18 ноября, 2021, 15:55 — ИА Регнум.

Pixabay.com Тест

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Для ковид-скрининга в учебных заведениях Латвии начато использование тестов на антиген. Об этом сообщил местынй портал Rus.LSM.lvсо ссылкой на министерство образования республики.

«Тесты на антиген отличается высокой специфичностью. Это значит, что в случае положительного результата, тесты очень редко бывают ошибочными. Если тест положительный, то почти сто процентов, что и тест слюны будет положительным», — пояснила причину введения тестов заместитель директора научного института BIOR Ольга Валциня.

Тесты на антиген ускорят диагностику ковид-заболевания, улучшат доступность тестирования и помогут раньше выявлять заболевших, сообщил представитель Инспекции здравоохранения Латвии Алла Ноготкова.

Согласно распоряжению министерства, ученики с первого по третий класс будут делать с 21 ноября тест на антиген дома, раз в неделю. Ученики с четвертого по двенадцатый класс, если они уже учатся очно, будут делать общий тест на антиген раз в неделю перед учебой. Подобная мера касается только невакцинированных. Вакцинированные ученики будут делать тест на антиген два раза в неделю дома, а в общем тесте участвовать не станут.

Позже тест на антиген планируется делать три раза в неделю, а общее тестирование останется только для учеников с первого по третий класс. Тесты на антиген также будут делать учителя и контактные вакцинированные школьники и педагоги каждый день, чтобы продолжать учить и учиться.