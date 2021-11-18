Джакарта, 18 ноября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии предоставило последнюю информацию о вакцинации пожилых людей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В Индонезии 10 633 087 пожилых людей привили от коронавируса. Первую дозу вакцины от коронавируса получили 49,3% пожилых людей. Полную вакцинацию от коронавируса прошли 30,7% пожилых людей или 6,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило, что за последние сутки в стране выявили 400 случаев заражения коронавирусом.