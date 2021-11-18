Москва, 18 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Концентрация антител к COVID-19 у части людей может снижаться спустя 45 дней после прививки или болезни, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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«Появились литературные данные о том, что у ряда пациентов через 45 дней снижается концентрация вируснейтрализующих антител. Поэтому и вакцинированные болеют, и максимальное число их растет после шести месяцев», — цитирует его ТАСС.

По его словам, пациентами с COVID-19 становятся те, кто после первой прививки считает себя защищенными и из-за этого люди прекращают соблюдать меры безопасности.

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Ни одна вакцина не защищает человека на 100%, также существует 3−5% людей, организм которых не отвечает на воздействие прививки, подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, использование защитных масок продолжает быть наиболее эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли учёные из ряда стран, включая Великобританию, Австралию и Китай, результаты их исследования 18 ноября обнародованы в научном журнале British Medical Journal.