Ташкент, 18 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Ташкентское областное управление Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья временно отстранило 3229 человека от работы за несоблюдение требований о вакцинации.

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Как сообщает Газета. уз, управление СЭС провело проверки выполнения требований об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер, в результате 1863 проверок установлено, что 6526 человек не привились от коронавируса, включая 1402 сотрудников предприятий и 5035 работников бюджетных организаций.

«За несоблюдение требований о вакцинации от работы временно отстранены 3229 человека, 374 оштрафованы по части 2 статьи 54 Кодекса об административной ответственности («Нарушение правил борьбы с эпидемиями»), ещё пять объектов приостановили работу», — говорится в публикации.

Также отмечается, что, по данным СЭС, вакцинация от коронавируса является «обязательной», а за случаями несоблюдения закона будет установлен жёсткий контроль.

В июле в Узбекистане была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет: привиться должны сотрудники торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащие, работники общепита и другие. Решение было принято главным государственным санитарным врачом.