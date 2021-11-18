Варшава, 18 ноября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Вечером 17 ноября власти Польши вынуждены были госпитализировать семью из пяти беженцев, из числа штурмовавших польскую границу мигрантов. Об этом 18 ноября сообщила журналистам официальный представитель Пограничной стражи страны Анна Михальская.

Граница

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«Около 21.00 (23.00 мск) имела место самая крупная попытка силового пересечения границы», — рассказала она.

Также Михальская утончила, что вечером 17 ноября на стороне Белоруссии собралась группа мигрантов в количестве около 500 человек, примерно 200 из которых удалось пройти на польскую территорию на несколько десятков метров, после чего их остановили сотрудники Пограничной стражи вместе с солдатами и полицией.

«В результате этого события пять иностранцев попали в больницу. Это семья — женщина, мужчина и трое детей в возрасте 9, 8 и 7 лет. Они в хорошем состоянии. Только женщина жалуется на боль живота. Проводится диагностика. У детей мелкие царапины», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мигранты постепенно покидают лагерь, появившийся на границе с Польшей, чтобы отправиться в белорусский логистический центр.