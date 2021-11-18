Вашингтон, 18 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. «Мы, министры иностранных делG7— Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также верховный представитель Европейского союза, осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. Эти жестокие действия угрожают жизни людей», — сказано в опубликованном 18 ноября заявлении глав МИД «Большой семерки» в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Gpk.gov.by Белорусско-польская граница

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Выразив солидарность с членами Евросоюза, граничащими с Белоруссией — Польшей, Литвой и Латвией, «которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики» (официального Минска), главы МИД «Большой семёрки» подвергли критике «режим Лукашенко». Напомним, ЕС, США и их союзники не признают Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии.

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«Мы призываем режим немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания. Необходимо предоставить международным организациям немедленный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи», — сказано в заявлении.

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«Действия белорусского режима — это попытка отвлечь внимание от продолжающегося пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа, — сказано в заявлении G7. — Мы приветствуем действия Европейского союза, который тесно сотрудничает со странами происхождения и транзита, чтобы положить конец действиям режима Лукашенко. Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Белоруссии».

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