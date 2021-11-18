Москва, 18 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Индексация пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена правительством РФ и связана с имеющимся уровнем инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Пенсия

«Общая численность пенсионеров в России на 1 января 2021 года составляла 45,637 млн человек или 31,2% от численности всего населения России.

В России основным видом пенсии является страховая пенсия по старости. Страховая часть пенсии формируется из страховых взносов, которые формирует и перечисляет в Пенсионный фонд России страхователь за каждого своего работника.

Страховая пенсия состоит их фиксированной выплаты и индивидуальной страховой части пенсии. Размер индивидуальной части страховой пенсии зависит от трудового стажа и размера уплаченных взносов.

Сегодня в России среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составляет 17 тыс. 942 рубля.

В 2022 году правительство России планирует провести индексацию страховых пенсий. 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022−2024 годы. В проекте заложена индексация пенсий неработающим пенсионерам выше базового уровня инфляции, который составляет 4,4% годовых.

В проекте федерального бюджета заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров на уровне 5,9% в 2022 году. С учетом этого в 2022 году размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в России составит 18 тыс. 521 рублей. Однако реальный уровень инфляции в России на конец октября месяца текущего года уже превысил значение в 8,13%.

Поэтому в правительстве России не исключают, что после фиксации уровня инфляции Минфином в конце 2021 года пенсии неработающих пенсионеров в 2022 году могут быть проиндексированы дополнительно.

Произошедшая в сентябре 2021 года единовременная выплаты в размере 10 тыс. рублей всем российским пенсионерам показала свою эффективность в качестве единовременной поддержки на фоне пандемии коронавируса и выросшей инфляции.

Не исключено, что правительство России может в 2022 году вернуться к этой практике, поскольку реализация подобных выплат требует меньше законодательных «усилий и времени», чем корректировка федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда, а ускорившаяся по итогам 2021 года инфляция превышает планируемую индексацию пенсий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года страховые пенсии российских пенсионеров проиндексируют на 5,9%, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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