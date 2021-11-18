Москва, , 14:07 — REGNUM С 1 января 2022 года страховые пенсии российских пенсионеров будут проиндексированы на 5,9%. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет «Экономика сегодня».

Пенсия

По его словам, размер социальной пенсии с 1 апреля 2022 года увеличится на 7,7%. В 2021 году индексация составила всего 3,4%.

Вырастет фиксированная выплата по старости — с 6044,48 до 6401,10 рубля. Социальные пособия будут проиндексированы с 1 февраля на 4,3%, или на размер инфляции по итогам 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера в 2022 году составит 18 521 рубль.

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