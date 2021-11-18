Лондон, 18 ноября, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В организации миграционного кризиса на границах со странами Европейского союза обвинили Белоруссию министры иностранных дел государств Группы семи (G7). Об этом 18 ноября говорится в совместном заявлении, которое распространил МИД Великобритании, председательствующей в G7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, США, а также верховный представитель Европейского союза (по иностранным делам и политике безопасности) осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы», — говорится в документе.

Также в нем указывается, что такого рода действия «ставят под угрозу жизни людей». Кроме того, главы МИД G7 призвали Минск немедленно прекратить «агрессивную кампанию эксплуатации» мигрантов и предоставить к ним доступ международным организациям для доставки гуманитарной помощи.

Помимо того, страны Группы семи выразили солидарность с Латвией, Литвой и Польшей, которые в указанном документе назвали «целями провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Россия якобы готовит в отношении Украины.