Стокгольм, 18 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В мэрии Стокгольма считают, чтобы сотрудники реанимационных отделений и медперсонал, работающий в приемной покое, должны иметь возможность привиться третьей бустерной дозой вакцины от COVID-19. Об этом 18 ноября написала газета DN.

Стокгольм. Швеция

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«Мы должны иметь здоровых медицинских работников, чтобы мы могли поддерживать возможности нашей системы здравоохранения», — заявила изданию мэр Стокгольма Ирен Свенониус, добавив, что она удивлена тем, что Агентство общественного здравоохранения Швеции до сих пор этого не сделало.

Напомним, что порядок и время вакцинации в Швеции устанавливает Агентство общественного здравоохранения Швеции. В настоящее время, согласно рекомендациям ведомства, ревакцинация проводится среди всех лиц старше 65 лет, соцработников, и работников домов престарелых и других учреждений по уходу за людьми с особыми потребностями.