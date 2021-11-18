Пханмунджом , Южная Корея, 18 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Экскурсии в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в 50 км к северу от Сеула в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, возобновятся 30 ноября. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей командования ООН в Южной Корее.

(stephan) Северная Корея и Южная Корея

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Согласно пресс-релизу, экскурсии будут возобновлены спустя месячный перерыв.

Данное решение принято в связи с переходом страны к повседневной жизни или схеме «жизнь с COVID-19».

Отмечается, что дата возобновления туров согласована с министерством объединения Южной Кореи.

Напомним, что в декабре 2020 года пограничный пункт Пханмунчжом был закрыт для посещения туристами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В апреле 2021 года экскурсии были временно возобновлены, однако в июле их вновь приостановили из-за введения в столичном регионе страны самого высокого уровня социального дистанцирования.