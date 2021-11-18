Москва, 18 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Обновленные временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 выпустил Минздрав России. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Минздрав России выпустил обновлённую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Версия 13.1 временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных и клинических данных», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в новую версию рекомендаций внесены изменения и уточнения в рекомендации по обеспечению безопасности оксигенотерапии, дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, а также требования к его качеству.

Кроме того, указывается, что также перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов и добавляется, что в раздел по специфической профилактике нового заболевания внесены данные об особенностях применения для ревакцинации препарата «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия заявил, что коронавирусная инфекция будет распространяться волнами, пока не удастся достичь популяционного иммунитета к SARS-CoV-2.