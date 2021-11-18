Моравецкий: миграционный кризис отвлекает внимание от «атак» РФ на Украину
Варшава, 18 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Россия якобы готовит в отношении Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий выразил надежду, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.
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Напомним, обвинения в адрес России, которая якобы заинтересована в миграционном кризисе на границе Белоруссии и её западных соседей, звучат из некоторых европейских стран, включая Литву и Германию.
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