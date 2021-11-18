Варшава, 18 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Россия якобы готовит в отношении Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно также, что кризис на границе призван лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые (президент России Владимир) Путин готовит на Украине», — цитирует его Bild.

Моравецкий выразил надежду, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.

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Напомним, обвинения в адрес России, которая якобы заинтересована в миграционном кризисе на границе Белоруссии и её западных соседей, звучат из некоторых европейских стран, включая Литву и Германию.

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