Стокгольм, 18 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Агентство общественного здравоохранения Швеции рекомендовало ввести использование сертификатов вакцинации от COVID-19 при проведении публичных собраний и массовых мероприятий с участием более 100 человек при условии, если они проходят не на улице, а в помещении. Об этом 18 ноября сообщил телеканал SVT.

R-19.ru Концерт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Как пояснила на пресс-конференции министр культуры Аманда Линд, ведомство направило запрос в правительство, и правительство намерено приступить к реализации данного предложения, которое вступит в силу с 1 декабря.

«Возможность применения сертификатов вакцинации правительство изучало в течение длительного времени. Вы уже слышали, как я говорила о сертификатах вакцинации как о «плане Б». Что ж, теперь такая ситуация настала», — заявила Аманда Линд.

«Ограничения, которые в противном случае применялись бы к мероприятию, снимаются, если организаторы могут гарантировать, что все участники мероприятий вакцинированы», — добавила министр.