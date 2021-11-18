Екатеринбург, 18 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки по причине коронавирусной инфекции скончались еще 35 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировали уже 8022 смертельных исхода от COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 911 граждан. К аппаратам ИВЛ подключено 470 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 7280 свердловчан.

За сутки выписано 504 человека. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 151 010 граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области число заразившихся COVID-19 c начала пандемии превысило 170 тысяч.