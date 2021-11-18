Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки привились от коронавируса 5,6 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 ноября.

Yarregion.ru Момент вакцинации

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В настоящее время участие в прививочной кампании приняли 1 млн 778,43 тыс. человек (+ 5 931 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 699,92 тыс. человек (+ 5 587 за сутки).

ИА REGNUMнапоминает, что в Ростовской области началась выдача бумажных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и перенесённом заболевании. Документ содержит QR-код, необходимый для посещения ряда учреждений и организаций.