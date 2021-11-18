Москва, 18 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщит о ревакцинации от коронавируса, когда примет такое решение. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 18 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Представителя Кремля спросили, когда президент пройдет ревакцинацию. «Он сообщит об этом сам, когда примет решение», —ответил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня во время ежегодной прямой линии Путин рассказал, что сделал прививку от коронавируса отечественной вакциной «Спутник V». Процедуру президент прошёл примерно в феврале. Он объяснил, что ранее не рассказывал о прививке, чтобы не создавать для «Спутника» конкурентных преимуществ.

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