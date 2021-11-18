Санкт-Петербург, 18 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский поделился своими представлениями о роли вакцинации в борьбе с коронавирусом в интервью «Парламентской газете», опубликованном 18 ноября.

«Единая Россия» Александр Бельский

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«У нас, к сожалению, на сегодня стопроцентно эффективного лекарства не существует. Единственное, чем мы можем бороться, — это вакцинация большей части населения», — заявил председатель.

Александр Бельский считает, что только высокий уровень вакцинации населения позволит нормализовать повседневную жизнь петербуржцев. Спикер объяснил свою обеспокоенность эпидемической ситуацией в городе. Дело в том, что близкие Бельского также подверглись заражению ковидом и тяжело перенесли болезнь.

«Какие тут шутки могут быть? Люди реально умирают. Кто-то этого недопонимает. Но у государства стоит задача — защитить людей. Даже тех, которые этого не понимают», — заявил председатель Заксобрания VII созыва.

По его мнению, правительство Петербурга оперативно реагирует на данные статистики по коронавирусу, меняя условия для введения новых ограничений и оказания дополнительной поддержки. Депутат также отметил, что по сравнению с 2020 годом, в Петербурге увеличилась слаженность системы местного здравоохранения.

Также отметил Бельский устойчивость бизнеса в Санкт-Петербурге. Так, в период нерабочих дней и строгих ограничений с 30 октября по 7 ноября множество заведений и организаций полностью не закрывались, работая на самовывоз, доставку и выдачу интернет-заказов. Смольному не пришлось продлевать локдаун после его завершения.

«Петербург живёт, бизнес живёт. Мы это видим и по количеству налогов, которые поступают в бюджет. Самое главное — город устоял экономически», — сообщил Александр Бельский.

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Напомним, в Петербурге с 15 ноября ввели обязательное использование QR-кодов в фитнес-клубах, органах ЗАГСа и развлекательных организациях. К этому списку с 1 декабря добавятся также места общепита и розничной торговли.