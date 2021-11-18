Подгорица, 18 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 58,6 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 54,8 процента, сообщает институт общественного здравоохранения.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

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Первую дозу вакцины получили 268 105 человек или 43,2 процента, а вторую — 250 473 человека или 40,4 процента от общей численности населения.

В Черногории 708 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 427 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу за последние 24 часа получили 1386 человек, всего 33 624 человека. Массовая вакцинация против COVID-19 в стране началась 4 мая.