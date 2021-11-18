Подгорица, 18 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Польша передала Черногории 60 840 доз вакцины Pfizer против COVID-19, это пожертвование передала министру здравоохранения Черногории Елене Боровинич Бойович супруга президента Польши Агата Корнхаузер Дуда во время официального визита президента Польши Анджея Дуды в Черногорию.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

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«Борьба всего мира в течение последних двух лет была сосредоточена на борьбе с пандемией коронавируса. Черногория также прилагает все усилия, чтобы быть частью глобальных решений, которые приведут к возвращению к нормальной жизни. Вакцины при соблюдении предписанных эпидемиологических требований являются нашим основным средством достижения цели», — сказала Боровинич-Бойович.

Она снова призвала всех граждан пройти вакцинацию и, по ее словам, избежать тяжелых последствий, которые несет с собой инфекция.«Я надеюсь, что это пожертвование поможет получить вакцину большему числу жителей Черногории, и таким образом, благодаря международной солидарности, мы сможем бороться с коронавирусом», — сказала Агата Дуда.