Москва, 18 ноября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Титр антител к коронавирусу в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) может стать условно-достаточным в России для получения QR-кода. Об этом 18 ноября сообщает телеграмм-канал «Раньше всех» со ссылкой на источник в российском правительстве.

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«Титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл) скорее всего будет признан условно-достаточным титром, гарантирующим безопасность от коронавируса и получение QR-кода», — отметил собеседник канала.

Напомним, 17 ноября глава «Роспотребнадзора» Анна Попова сообщили, что в правительстве РФ ведётся обсуждение вопроса о выдаче QR-кодов жителям России с антителами к SARS-CoV-2.