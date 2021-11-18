Симферополь, 18 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 878 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки 18 ноября опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 17 ноября, сообщалось о 867 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 068 человек», — уточнили в оперштабе.

Выздоровевшими после коронавируса за последние сутки признаны 875 пациентов. Статистика смертности пополнилась на 23 новых случая.

Всего на утро 18 ноября в Крыму подтверждено 111 248 случаев заражения коронавирусом, 98 931 пациент выздоровел, скончался 3331 человек.