Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 ноября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 23 женщины в возрасте от 47 до 95 лет и 11 мужчин в возрасте от 42 до 87 лет. У всех ковид-пациентов были хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 8 278 жителей Ростовской области.