Джакарта, 18 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Власти Индонезии введут ограничения по коронавирусу на рождественские праздники и Новый год, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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Увеличение мобильности населения может вызвать появление третьей волны пандемии в Индонезии.

Правительство Индонезии ужесточит санитарный протокол и введет запрет на проведение фейерверков.

Ограничения начнут действовать с 24 декабря 2021 года и продлятся до 2 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом.

Подробнее в материале:В Индонезии за сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом