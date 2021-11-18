Минск, 18 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на польско-белорусской границе к медицинским специалистам обратились девять мигрантов, двое из них были госпитализированы. Об этом 18 ноября говорится в заявлении минздрава Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Всего за прошедшие сутки к дежурным специалистам скорой помощи на белорусско-польской границе обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё 28 мигрантов обращались к дежурным за консультациями.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против польских силовиков по статье 128 Уголовного кодекса республики «Преступление против безопасности человечества» за «массовые акты жестокости, совершаемые в связи с расовой и этнической принадлежностью».