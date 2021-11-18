Саратов, 18 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Саратовской области от последствий заражения коронавирусом скончались 26 пациентов. Общее число жертв инфекции с начала пандемии достигло 4335 человек. Об этом по состоянию на 18 ноября сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 11 мужчин и 15 женщин в возрасте от 59 лет до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии подтвердили 112 837 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 97 695 человек.

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