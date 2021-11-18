Саратов, , 10:09 — REGNUM В Саратовской области за минувший день подтверждено 635 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 638 жителей. Обновленные данные по состоянию на 18 ноября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 131 пациента, с признаками ОРВИ — 500 человек, у четверых пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находятся 3758 пациентов, на амбулаторном — 7455 человек.

За время пандемии по данным на 18 ноября в регионе зарегистрировали 112 837 случаев заражения. Выздоровели всего 97 695 носителей вируса, из них за сутки — 497 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за минувший день выявили в Саратове — 358 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 177 пациентов, до 20 лет — 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области все 17 вузов с 15 ноября работают в традиционном (очном) формате с применением дистанционных технологий для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной формы обучения.

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