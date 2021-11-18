Москва, 18 ноября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков считает, что прохождение вакцинации от COVID-19 может способствовать снижению тревожности, которая связана со страхом заболеть новой болезнью. Он заявил об этом 18 ноября в эфире радио Sputnik.

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«Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряженности у человека. Я по себе могу сказать, что у меня тоже была тревога, потому что я в возрасте», — сказал он.

Также врач-психиатр отметил, что в случае, если бы он заболел, ему было бы тяжело и добавил, что после того как он сделал себе прививку, у него стало спокойнее на душе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, заместитель главного врача КДЦ «МЕДСИ на Белорусской» Мария Петина рассказала, что у тех, кто перенес COVID-19, нарушенное обоняние, как правило, возвращается через две недели, однако период его восстановления может тянуться и дольше.