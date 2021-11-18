Москва, 18 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 4062 заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает столичный оперштаб.

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Показатель является самым высоким за последние пять дней. Накануне в городе обнаружили 2966 новых носителей вируса. Всего в столице, согласно данным штаба, выявили 1 908 585 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализация потребовалась за минувшие сутки 937 ковид-пациентам. На ИВЛ находятся 682 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 37 374 случая заражения коронавирусом.