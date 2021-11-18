Москва, 18 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За последние сутки в России выявили 37 374 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Коронавирус

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Днём ранее в стране зафиксировали 36 626 заболевших. Суммарное число выявленных случаев достигло 9 219 912.

Среди регионов в первой тройке по суточному приросту выявленных заражений оказались Москва, Санкт-Петербург и Самарская область — 4062, 2645 и 1781 случай соответственно. Далее следуют Подмосковье и Крым.

Выздоровели от коронавирусной инфекции ещё 36 414 заболевших. При этом суточная смертность достигла очередного максимума — 1251 летальный исход.