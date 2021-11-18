Москва, 18 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умер 1251 заболевший, сообщает 18 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является самым высоким за всю пандемию. Днём ранее ковид унёс жизни 1247 жителей России. Уже десять дней подряд суточная смертность превышает уровень 1,2 тыс. заболевших.

Всего в России с начала периода распространения вируса от COVID-19 умерли 260 335 человек.

За последние сутки в стране выявили 37 374 новых случая заражения коронавирусом.