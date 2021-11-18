Канберра, 18 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В настоящее время министерство здравоохранения штата Южная Австралия пересматривает данные о коронавирусе в других регионах страны, что может фактически привести к отмене рождественских планов тысяч людей из Сиднея и Мельбурна, надеющихся воссоединиться с семьей, проживающей в Южной Австралии. Об этом 18 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Согласно ограничениям, установленным правительством Южной Австралии, приезжие, проживающие в районе местного самоуправления, где уровень вакцинации от COVID-19 менее 80% и где распространяется коронавирус, должны находиться на карантине в течение семи дней по прибытии.

По официальным данным, два района местного самоуправления в двух крупнейших городах Австралии не достигли поставленных целей. В Сиднее полностью вакцинированы только на 73,2% жителей, а в Мельбурне — 71,8%.

Напомним, что до открытия границ Южной Австралии для вакцинированных осталось меньше недели, а до Рождества осталось всего несколько недель. Если правила изменят, то жители Мельбурна и Сиднея не смогут увидеться с родными и близкими.