Москва, 18 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Компания «Нанолек», бенефициаром которой является пасынок главы штаба по противодействию коронавирусу в РФ, вице-премьера Татьяны ГоликовойВладимир Христенко, получила два разрешения на оборот во время пандемии препарата «Регкирона» (Регданвимаб). В середине октября 2021 года данное лекарство попало в 13-ю версию временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, передаёт ИА REGNUM.

Разрешение для Нанолека

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В реестре решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии указано, что 17 ноября 2021 года ООО «Нанолек» получило два разрешения за номерами 1 155 013 и 1 155 014 на оборот концентрата для приготовления раствора для инфузий «Регкирона». В карточке есть указание, что препарат годен до 31 июля 2022 года.

Напомним, «Нанолек» также планирует участвовать в производстве одной из вакцин от коронавируса — «КовиВака».

На сегодня «Нанолек» выступает поставщиком Минздрава РФ по госконтрактам на разные лекарственные препараты. А также, несмотря на то, что единственный владелец ООО «Нанолек» — кипрская фирма, Минпромторг РФ включил фармкомпанию Владимира Христенко, Андрея Реуса и Михаила Некрасова (бенефициары) в список системообразующих для РФ.

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